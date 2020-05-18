Trabzonspor, Sosa ve Novak'a korona virüs şartları

Trabzonspor, bu sezon sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak konusuna son noktayı koymak istiyor. Korona virüsü nedeniyle görüşmelerin durduğu transferde, taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, salgın sonrası ortaya çıkan ekonomik tablo üzerinde yeniden anlaşma zemini arayacak.



Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, sezon tamamlanmadan Josa Sosa ve Filip Novak'ın sözleşmelerinde son noktayı koymayı hedefliyor. Korona virüsü öncesi iki oyuncuyla da prensip anlaşmasına varmasına rağmen salgının ortaya çıkmasından sonra görüşmelerin durduğu transferde taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak. Korona virüsü sonrası futbol camiası büyük bir ekonomik sıkıntı yaşarken, bu sürecin etkilerini hesap eden Karadeniz ekibi, mali planlama doğrultusunda iki oyuncunun transferinde yeni bir yol haritası belirliyor.



Yönetim hassas davranıyor



Başta yönetim ve Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, takımda kalmasını istediği Jose Sosa ve Novak konusunda hassas hareket ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavili takımda oyuncuların kafası karışmaması için titiz hareket eden yönetim, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak korona virüsü nedeniyle ara verdiği görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.



Yaşanan gelişmeler üzerine transferi sık sık gündeme gelen Sosa'nın, Arjantin'e dönme alternatiflerini de elinde bulunduruyor. Bordo-mavili takımda geleceği netleşmeyen Arjantinli oyuncu son günlerde eski takımı Estudiantes'in döneceği yönünde iddialar ortaya atılsa da oyuncu Trabzonspor ile sürdürdüğü görüşmelerin netleşmesini bekliyor.



Korona virüs şartları



Tüm dünya etkisi altına alan korona virüsten en çok etkilenen sektörlerin başında futbol camiası geliyor. Yaşanan duraklamanın ekonomik yaptırımlarını göz önüne alan Trabzonspor yönetimi, iç ve dış transferde ise görüşmelerini bu yönde sürdürecek. Mali planlamayla büyük bir önem veren Karadeniz ekibi, önümüzdeki günlerde Sosa ve Novak'ın temsilcileriyle yapacağı görüşmelerde yeni şartlar üzerinde görüşmelere başlayacak. - TRABZON