Trabzonspor Sosa ve Novak'ta mutlu sona yakın - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Sosa ve Novak'ta mutlu sona yakın - Son Dakika Spor

Trabzonspor Sosa ve Novak'ta mutlu sona yakın

7 saat önce

Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Trabzonspor Sosa ve Novak'ta mutlu sona yakın, System.String[]

Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.


Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.


Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.


YENİLER SAHNE ALACAK


Trabzonspor kupada çeyrek final ilk maçında Erzurumspor'u 5-0 yenmişti. Bugünkü rövanşta Messias ve da Costa gibi yeni transfer oynayacak.



Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:40 
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