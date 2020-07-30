Trabzonspor soyunma odasında kolbastı şov - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra 9. kez kupayı kazanan Trabzonspor'da, futbolculardan soyunma odasında kupa ile birlikte kolbastı şov yaptı.

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzan taraf oldu. Karadeniz temsilcisi Türkiye Kupası'nı 9. kez kazanmış olurken, sahada kupayı kaldıran bordo-mavili futbolcular sevinçlerini soyunma odasına taşıyarak kupa ile birlikte kolbastı şov yaptılar.

Takımın Trabzon'lu oyuncuları Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'in yaptıkları kolbastı şova takım arkadaşları da eşlek etti.

(İHA)