Trabzonspor, sözleşmeleri biten oyunculara teşekkür etti

Trabzonspor Kulübü, sözleşmeleri sona eren 5 oyuncuya teşekkür etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.