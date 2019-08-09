Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında 15 Temmuz'da sahasında Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında 15 Temmuz'da sahasında Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Dün oynanan Sparta Prag karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaparken diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Yusuf Sarı yer almazken, Onazi ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Bordo-mavililer, yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'a Prag'da hayat veren Sörloth, sosyal medyayı salladı!
Yeni Malatyaspor, Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu Şenol Güneş'ten yabancı oyuncu açıklaması! Mesut Özil ve Kolasinac, kadro dışı bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 22:18:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]