Trabzonspor, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında 15 Temmuz'da sahasında Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:47 Kaynak: DHA
, UEFA Avrupa
Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında 15 Temmuz'da sahasında Sparta Prag
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Dün oynanan Sparta Prag karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaparken diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Yusuf Sarı yer almazken, Onazi ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Bordo-mavililer, yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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