Trabzonspor, Sparta Prag maçına hazır

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde bordo-mavililer, tam kadro çalıştı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sparta Prag müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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