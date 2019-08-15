Son Dakika Haberleri: Trabzonspor - Sparta Prag maçında ilk 11'ler belli oldu
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Trabzonspor - Sparta Prag maçında ilk 11'ler belli oldu

43 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın ardından Trabzonspor ile Sparta Prag, Şenol Günes Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Sparta Prag maçında ilk 11'ler belli oldu, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın ardından Trabzonspor ile Sparta Prag, Şenol Günes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İlk maçta sonradan oyuna girip golünü atan yeni transfer Alexander Sörloth, karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.
TRABZONSPOR: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak; Sosa, Abdülkadir Parmak; Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür; Sörloth.
SPARTA PRAG: Nita; Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek; Krejci, Kanga, Hasek; Plavsic, Tetteh, Hlozek


Sparta Prag, Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:09 Kaynak: DHA
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