Trabzonspor - Sparta Prag maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa
Ligi 3'üncü ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın ardından Trabzonspor
ile Sparta Prag
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Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İlk maçta sonradan oyuna girip golünü atan yeni transfer Alexander Sörloth, karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.
TRABZONSPOR: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen
, Hosseini, Novak; Sosa, Abdülkadir Parmak; Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür
; Sörloth.
SPARTA PRAG: Nita; Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek; Krejci, Kanga, Hasek; Plavsic, Tetteh, Hlozek