Trabzonspor-Sparta Prag maçının ardından - Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman (1)
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:45 Kaynak: AA
, UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Çekya'nın Sparta Prag
takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman
açıklamalarda bulundu.
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