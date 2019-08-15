Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Sparta Prag maçının ardından - Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman (2)
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Trabzonspor-Sparta Prag maçının ardından - Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman (2)

30 dakika önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından basın toplantısı düzenledi.
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Ersun Yanal, Sparta Prag, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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