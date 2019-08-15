Trabzonspor-Sparta Prag maçının ardından - Sparta Prag Teknik Direktörü Jilek (1)
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:34 Kaynak: AA
, UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Çekya'nın Sparta Prag
takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Maçın ardından Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, açıklamalarda bulundu.
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