Trabzonspor-Sparta Prag maçının biletleri satışa sunuldu
2 saat önce
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:04 Kaynak: AA
'un UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag
ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.30 Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, 60 lira ile 650 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
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