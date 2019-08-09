Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Sparta Prag maçının biletleri satışa sunuldu
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Trabzonspor-Sparta Prag maçının biletleri satışa sunuldu

2 saat önce

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor-Sparta Prag maçının biletleri satışa sunuldu, System.String[]
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.30 Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, 60 lira ile 650 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
Sparta Prag, Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:04 Kaynak: AA
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