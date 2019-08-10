Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Sparta Prag maçının biletleri tükendi
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Trabzonspor-Sparta Prag maçının biletleri tükendi

37 dakika önce

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği rövanş maçının biletlerine taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Trabzonspor-Sparta Prag maçının biletleri tükendi, System.String[]
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği rövanş maçının biletlerine taraftarların ilgisi yüksek oldu.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün 60 ile 650 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.
Medical Park Stadı'nda yapılacak müsabakayı, kombine kartlarla birlikte 38 bin taraftarın izleyeceği belirtildi.
Sparta Prag, Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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