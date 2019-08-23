Trabzonspor Sportif AŞ Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, genel kurulun Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Genel kurulun, Türk Ticaret Kanunu gereği elektronik ortamda da canlı olarak yayınlandığı, toplantıda daha önce ilan edilen gündem maddelerinin görüşüldüğü kaydedildi.

Detaylı bilgilendirmenin de Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapıldığı aktarılan açıklamada, Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin'in şu ifadeleri yer aldı:

"Olağanüstü genel kurulda, Mart 2019 döneminde yapılan sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan hakları sonucu oluşan yüzde 51'in üzerindeki A grubu payların, B grubu hamiline pay şekline dönüştürülmesine katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir."