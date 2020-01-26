Trabzonspor stoper transferini yapıyor! Manoel Messias... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor stoper transferini yapıyor! Manoel Messias... - Son Dakika Spor

Trabzonspor stoper transferini yapıyor! Manoel Messias...

6 saat önce

Trabzonspor, devre arasındaki 3. transferini Manoel Messias ile yapıyor.

Trabzonspor stoper transferini yapıyor! Manoel Messias..., System.String[]

Trabzonspor, devre arasındaki 3. transferini Manoel Messias ile yapıyor. Brezilya basınına göre Trabzonspor, Cruzeiro'nun stoperi Manoel Messias ile el sıkıştı.


Trabzonspor ile Cruzeiro arasında anlaşma sağlandığı ve Manoel Messias ile 1.5 yıllığına kiralanacağı açıklandı.


ÖNDER ÖZEN ÖNERMİŞTİ


29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşım yaparken Türk bayrağını paylaşması dikkat çekti.


Manoel, önceki yıllarda Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Beşiktaş'ta o dönemin sportif direktörü Önder Özen, Brezilyalı stoper için 'Çabuk ve güçlü. Lider olması da büyük avantaj. Çok büyük fark yaratır' değerlendirmesinde bulunmuştu.


Trabzonspor, Beşiktaş, Cruzeiro, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:07 
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