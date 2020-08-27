Trabzonspor stoperini buldu: Vitor Hugo! Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenmişti...

Trabzonspor'da merakla beklenen stoper transferi için listenin en üstündeki isim ortaya çıktı. Bordo-mavililer bir dönem İtalya'da Fiorentina forması da giyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo için temaslara başladı. Hugo'yu ciddi bir satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, oyuncu ile yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Trabzonspor'un Palmeiras kulübü ile de anlaşması halinde transferin kısa sürede sonuçlanabileceği belirtildi.

2017-2018 sezonu öncesinde Palmeiras'tan Fiorentina'ya 8 milyon Euro'ya transfer olan Hugo, geçtiğimiz sezonun başında ise Fiorentina'dan Palmeiras'a 5.5 milyon Euro'ya geri döndü. Fiorentina ile 54 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu Palmeiras ile de 98 maçta görev yaptı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenmişti...

Beşiktaş ve Fenerbahçe, geçen yıl Vitor Hugo'yu transfer etmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı. (Sabah)