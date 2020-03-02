Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Daniel Sturridge ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Sturridge ile yollarını ayırdı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Daniel Sturridge ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan Sturridge, sahada kaldığı 845 dakikada 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Daniel Sturridge, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:07 Kaynak: DHA
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