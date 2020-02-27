Trabzonspor Sturridge teklifini geri çevirdi

İngiliz basınına göre Aston Villa, Sturridge'dan vazgemiş değil. Çıkan haberlere Ada'nın Bordo-Mavili ekipi, Premier Lig'de kalsa da düşse de 30 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde bir kez daha Trabzonspor'un kapısını çalacak. Aston Villa'nın bu kez Karadeniz ekibine çok daha cazip bir teklif sunacağı kaydedildi.



Sturridge, kariyerine Aston Villa altyapısında başladı. Bu nedenle Villa'ya karşı duygusal yakınlığı var. Ancak buna rağmen dönmeyi düşünmüyor. Yıldız futbolcunun hedefi, Trabzonspor ile şampiyon olmak ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek. İngiliz yıldız daha önce Chelsea ve Liverpool formalarıyla Devler Ligi'nde mücadele etmişti. Kariyerinde toplam 28 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Sturridge, 4 gol ve 4 asiste imza attı. Hedefi, Bordo-Mavili formayla bunlara yenilerini eklemek. (Fanatik)







