Trabzonspor, Süper Kupa hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti - Son Dakika

Trabzonspor, Süper Kupa hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti

26.01.2021 16:52
Trabzonspor, Süper Kupa hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti, System.String[]

Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da yarın oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da yarın oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Bordo-mavililerde, ameliyat olan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtilen Abdulkadir Ömür de kafileye dahil edildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir müsabakasının çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) özel bir uçak ile saat 16.15 sıralarında İstanbul'a hareket etti.

28 futbolcunun yer aldığı kafilede İstanbul'da ameliyat olan Abdulkadir Ömür de bulunuyor.

Trabzonspor kafilesinde şu isimler var:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Abdulkadir Parmak, Ahmet Can Kaplan, Edgar le, Vıtor Hugo, Serkan Asan, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Nwakaemen, Ekuban, Flavıo, Atakan Gündüz, Benik Afobe, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Hüseyin Türkmen, Djaniny, Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş, Hosseini, Safa Kınalı, Süleyman Cebeci, Yusuf Sarı."

(Gökmen Şahin/İHA)

Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor, Süper Kupa hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti - Son Dakika


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