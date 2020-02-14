Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez Sörloth'suz mücadele edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez Sörloth'suz mücadele edecek - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez Sörloth'suz mücadele edecek

7 saat önce

Bu sezon Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı tüm müsabakalarda görev alan Alexander Sörloth, bordo-mavililerin sahasında konuk edeceği DG Sivasspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez Sörloth'suz mücadele edecek, System.String[]

Bu sezon Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı tüm müsabakalarda görev alan Alexander Sörloth, bordo-mavililerin sahasında konuk edeceği DG Sivasspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.


Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü DG Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da, golcü oyuncu Sörloth cezası nedeniyle ilk kez bir Süper Lig maçında forma giyemeyecek. Golcü oyuncu Gençlerbirliği maçında rakibine yönelik şiddet hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından, iki resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezasına çaptırılmıştı. İki maçlık cezasının ilkini Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çeken Norveçli oyuncu, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan DG Sivasspor maçında da forma giymeyerek cezasını tamamlamış olacak.


Trabzonspor önemli gol silahından yoksun kalacak


Süper Lig'de bu sezon 1 maç eksikle mücadele eden bordo-mavili takımın oynadığı 20 lig maçının tamamında forma giyen Sörloth, bin 720 dakika sahada kaldı. Söz konusu maçlarda ilk on birde sahaya çıkan Norveçli oyuncu 16 gol atıp, 6 da asist yapmıştı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 13'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği gollerle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında Papiss Cisse ile zirvede yer alıyor.


Trabzonspor Sörloth'ün gol attığı maçları kaybetmedi


Bordo-mavili takım Sörloth'ün gol attığı maçları ise kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 41 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 31'ini Norveçli futbolcunun skor ürettiği karşılaşmalarda elde etti.


Son 5 haftada 7 gol


Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında rakip kaleyi boş geçen Sörloth, Nwakaeme'nin attığı golün ise asistini yapmıştı. Ligde oynanan son 5 maçta 7 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, Konyaspor (1), Kayserispor (2), Kasımpaşa (3) ve Fenerbahçe (1) karşılaşmalarını boş geçmedi. - TRABZON

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
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