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Trabzonspor Süper Lig'de yenilgiyi unuttu - Son Dakika

Trabzonspor Süper Lig'de yenilgiyi unuttu

31.08.2021 10:06
Trabzonspor Süper Lig'de yenilgiyi unuttu, System.String[]

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde yenilgiyi unuttu.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde yenilgiyi unuttu.

En son teknik direktör Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet elde etti, 8 beraberlik aldı.

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 176 gündür bileği bükülmedi.

Sadece 3 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Geçen sezona 5 puan fark

Trabzonspor, geçen sezon ilk 3 haftada 4 puan alırken bu sezon 9 puanla söz konusu dönemi lider tamamladı.

Karadeniz ekibi, geçen sezon 3 haftada 1'er galibiyet, beraberlik, mağlubiyet alırken bu sezon 3 maçı kayıpsız geçti.

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor Süper Lig'de yenilgiyi unuttu - Son Dakika Spor


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