Trabzonspor Süper Lig'deki en etkili hoca değişikliğine imza attı - Son Dakika

Trabzonspor Süper Lig'deki en etkili hoca değişikliğine imza attı

02.02.2021 12:42
Trabzonspor Süper Lig'deki en etkili hoca değişikliğine imza attı, System.String[]

Süper Lig'de 22 hafta sonunda 12 takımın yaşadığı hoca değişikliğinde en etkili verimi Trabzonspor aldı.

Süper Lig'de 22 hafta sonunda 12 takımın yaşadığı hoca değişikliğinde en etkili verimi Trabzonspor aldı. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde 13 maçta 9 galibiyet 3 de beraberlik aldı.

2020-2021 sezonuna 21 takımla başlanan Süper Lig'de 12 takım teknik adam değişikliğine giderken, 9 takım ise ligin ilk haftasında itibaren aynı teknik adamlarla yoluna devam ediyor. Bu sezon ligde şu ana kadar Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Başakşehir teknik direktör değişimine gitti.

Yaşanan teknik direktör değişimlerinde ise en etkili ve takımına büyük bir katkı sağlayan isim ise Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı oldu. Sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, bu hocadan istediği verimi alamadı. İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, göreve Abdullah Avcı'yı getirirken, bu değişimin ardından Karadeniz ekibi müthiş bir çıkışa imza attı. Avcı gelişiyle birlikte Karadeniz ekibi oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Söz konusu haftalarda ise bordo-mavili takım 30 puan topladı. Tecrübeli teknik adamın geldiği haftada 17. sırada yer alan Trabzonspor 22. hafta sonunda 5. sırada yer aldı. Maç başına 2.20 puan ortalaması yakaladı.

OYUNCULARIN PERFORMANSI ARTTI

Sezon başında alınan saha sonuçları sonrası büyük eleştirile maruz kalan futbolcu kadrosunda teknik direktör Abdrullah Avcı'nın gelişinden sonra yükselişe geçti. İlk olarak takım savunmasına el atan tecrübeli teknik adam kısa zamanda bordo-mavili takımın bu sorununa çözüm buldu. Sonraki süreçte ise hücum zenginliğini arttıran ve sonuç almaya başlayan Karadeniz ekibinde galibiyetler başta oyuncuları, yönetimi ve camianın moralini yükseltti. Süper Kupa'nın kazanılması ve ardından gelen Beşiktaş galibiyeti Trabzonspor'da kaybolan güven ortamını yeniden sağlarken, takım olma adına da önemli sinyaller verdi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor Süper Lig'deki en etkili hoca değişikliğine imza attı - Son Dakika


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