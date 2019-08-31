Trabzonspor, Süper Lig'deki son 14 maçını kaybetmedi!

Ligin ilk 2 haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, üçüncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Deplasmanda rakibini 22 yıldır yenemeyen Trabzonspor, hem bu seriyi sonlandırmak, hem de ligde kendine üst sıralarda yer edinmek istiyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.



KARAMAN'DAN İDEAL 11'E DÖNÜŞ



Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Onazi ile Kamil Ahmet bu maçta forma giyemeyecek. AEK maçında oyuna devam edemeyen ve dizinde ödem olduğu belirtilen Abdülkadir Ömür'ün durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman'ın bu maçta UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AEK karşısına çıktığı 11'de değişiklikler yaparak ideal kadroya döneceği öğrenildi. Karaman'ın AEK maçında görev yapan Campi, Fernandes ile Mikel'i yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine ilk 11'de Hüseyin, Hosseini ve Sörloth'a görev vermesi bekleniyor. Ayrıca Abdülkadir Ömür'ün durumuna göre de sağ kanatta Avdijaj'ın görev yapabileceği kaydedildi.



FENERBAHÇE İLE 93'ÜNCÜ RANDEVU



Bu arada, Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 93'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 92 maçta; Trabzonspor'un 23, Fenerbahçe'nin 37 galibiyeti bulunurken, 32 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 92 gol atarken, kalesinde de 121 gol gördü.



TRABZONSPOR'UN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:



"Uğurcan; Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak; Abdulkadir Parmak, Sosa; Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme; Shörloth"



SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet, (Abdülkadir Ömür belirsiz)



CEZALI: Yok