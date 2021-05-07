Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor.

En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo, takımda yer alamayacak.