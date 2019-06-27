Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Taha Tunç için imza töreni düzenledi
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Taha Tunç için imza töreni düzenledi

38 dakika önce

Trabzonspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'dan kadrosuna dahil ettiği genç oyuncu Taha Tunç için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor, Taha Tunç için imza töreni düzenledi, System.String[]
Trabzonspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'dan kadrosuna dahil ettiği genç oyuncu Taha Tunç için imza töreni düzenledi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyesi Ali Sakarya'nın katıldığı törende Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Sağıroğlu, törende yaptığı konuşmada genç oyuncuları kadrolarına katmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün yine bir genç oyuncuyu, Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olan Taha Tunç'u kadromuza kattık. Taha, diğer futbolcularımız gibi yetenekleriyle takımımıza katkı sunmasını beklediğimiz sporculardan biri. İnşallah uzun yıllar bordo-mavi formamıza ve Türk futboluna başarıyla hizmet edecektir. Şimdiden genç kardeşimize başarılar diliyorum." dedi.
Trabzonspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 18 yaşındaki Taha Tunç da "Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor'a transfer olduğum için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Başta babam olmak üzere bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:16 Kaynak: AA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdülkadir Parmak'a Hollanda ve Almanya'dan teklif yağıyor Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı Ryan Babel İstanbul'a geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 18:54:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Taha Tunç için imza töreni düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]