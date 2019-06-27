Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

56 dakika önce

Trabzonspor, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Trabzonspor, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi genç oyunculara yönelen Trabzonspor, Pendikspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç'u kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Taha Tunç ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

"2019/20 futbol sezonu için 110 bin TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 100 bin TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100 bin TL garanti ücrete uygulanacak ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır." - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:02 Kaynak: İHA
tl, futbol, pendikspor, trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den Shinji Kagawa açıklaması Valencia, Barcelona'dan Jasper Cillessen'i transfer etti Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı Hırsızlık zanlısı kadın böyle isyan etti: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 18:58:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]