Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Taha Tunç'u KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Taha Tunç'u KAP'a bildirdi

1 saat önce

Yeni sezon öncesi genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, Pendikspor'un orta saha oyuncusu Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor, Taha Tunç'u KAP'a bildirdi, System.String[]
Yeni sezon öncesi genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, Pendikspor'un orta saha oyuncusu Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo-mavili kulübün transferle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Pendikspor Kulübü Derneği'nin profesyonel futbolcusu Taha Tunç'un, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:58 Kaynak: İHA
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