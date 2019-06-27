Trabzonspor, Taha Tunç'u KAP'a bildirdi
1 saat önce
Yeni sezon öncesi genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, Pendikspor'un orta saha oyuncusu Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:58 Kaynak: İHA
Yeni sezon öncesi genç oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor
, Pendikspor
'un orta saha oyuncusu Taha Tunç'un transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na bildirdi.
Bordo-mavili kulübün transferle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Pendikspor Kulübü Derneği'nin profesyonel futbolcusu Taha Tunç'un, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - TRABZON
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