Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Taktik Çalıştı

Trabzonspor Taktik Çalıştı

4 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor Taktik Çalıştı, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira ve Uğurcan yer almazken, Pereira, antrenmanın bir bölümünü saha kenarından takip ederek takım arkadaşlarına moral verdi.

SOSA VE NOVAK TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçında sakatlanan sol bek oyuncusu Filip Novak ile, sakatlığının ardından bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan kaptan Jose Sosa da bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Galatasaray maçı için saat 13.15'te İstanbul'a hareket edecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler

Detaylar - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:24 Kaynak: DHA

Spor
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