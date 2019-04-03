Trabzonspor Taktik Çalıştı
52 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor
maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Onazi ve Novak katılmadı. Bordo-mavililer ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Türkiye- Almanya Gençlik Köprüsü
projesi kapsamında Of Solaklı
Fen Lisesi'nin davetlisi olarak Trabzon'a gelen Alman öğrenciler, bordo-mavili takımı ziyaret etti. Ayrıca Zigana'da faaliyet gösteren bir işletme tarafından da teknik heyet ve oyunculara meşhur Hamsiköy Sütlacı ikram edildi.
Trabzonspor, 5 Nisan
Cuma günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:05 Kaynak: İHA
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