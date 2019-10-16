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Trabzonspor, taktik çalıştı

1 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, taktik çalıştı, System.String[]
Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi'nin yanı sıra ülkelerinin milli takım kampında bulunan Sörloth ile Hosseini yer almadı, Mikel ise takımdan ayrı çalıştı. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Sturridge de, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:47 Kaynak: DHA
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