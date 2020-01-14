Trabzonspor taktik çalıştı - Son Dakika
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Trabzonspor taktik çalıştı

6 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj antrenmanda yer almadı. Sturridge'nin ise salonda çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:43 Kaynak: DHA
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