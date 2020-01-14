Trabzonspor taktik çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor taktik çalıştı - Son Dakika Spor

Trabzonspor taktik çalıştı

6 saat önce

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

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Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj antrenmanda yer almadı. Sturridgenin ise salonda çalıştığı belirtildi.


Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:20 
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