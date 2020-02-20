Trabzonspor taktik çalıştı - Son Dakika
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Trabzonspor taktik çalıştı

7 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Majid Hosseini ve Sturridge yer almadı. Yusuf Sarı'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Dün sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Obi Mikel, Antony Nwakaeme ve Badou Ndiaye ise bugün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak saat 13.10'da İstanbul'a hareket edecek.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:33 Kaynak: DHA
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