Trabzonspor taktik çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor taktik çalıştı - Son Dakika Spor

Trabzonspor taktik çalıştı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor taktik çalıştı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Pereira, Yusuf, Hosseini, Sturridge ile Costa katılmadı. Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca izinli olan Sörloth da bugünkü antrenmanda yer aldı.

MESSIAS'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenman sonrasında ise 30'uncu yaşına giren stoper oyuncusu Manoel Messias için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Messias'a mutlu bir yaş temennisinde bulunuldu.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.


- Trabzon
Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'da Mario Lemina koşulara başladı
Alexander Sörloth ekmekleri Trabzon'da kapış kapış gidiyor Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı kadrosunda görmek istiyor Fatih Terim'in yeni gözdesi Atalay Yıldırım!

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:01:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor taktik çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]