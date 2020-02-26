Trabzonspor taktik çalıştı - Son Dakika
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Trabzonspor taktik çalıştı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Sturridge, Hosseini ve Ahmet Canbaz katılmadı. Nwakaeme ise takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Bordo-mavililer antrenmanda Çaykur Rizespor maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenman sonrasında ise Manoel Messias için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Messias'a mutlu bir yaş temennisinde bulunuldu.Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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