Trabzonspor taktik çalıştı
6 saat önce
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda oyuncular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra tedavileri devam eden Alexander Sörloth, Abdülkadir Ömür ile Doğan Erdoğan antrenmanda yer almadı. Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın 11: 00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:52
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