Trabzonspor taktik çalıştı - Son Dakika

Trabzonspor taktik çalıştı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor taktik çalıştı, System.String[]

Süper Lig'in 3'üncü haftasında cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Trondsen ile Ekuban'ın yer almadığı antrenmanda, Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını atlatan Pereira ise takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor taktik çalıştı - Son Dakika Spor

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