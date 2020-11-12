Trabzonspor taktik çalıştı
12.11.2020 21:05
Trabzonspor, Süper Lig'in 9'ncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9'ncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 17.00'da başlayan basına kapalı antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
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