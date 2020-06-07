Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "7 Haziran 2016'da kaybettiğimiz eski yöneticimiz ve divan kurulu üyemiz sanatçı Tanju Gürsu'yu rahmet ve minnetle anıyoruz.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "7 Haziran 2016'da kaybettiğimiz eski yöneticimiz ve divan kurulu üyemiz sanatçı Tanju Gürsu'yu rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadesine yer verildi.
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7.06.2020 18:28:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Tanju Gürsu'yu andı - Son Dakika