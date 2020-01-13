Trabzonspor Taraftar Derneği'nden örnek hareket - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Taraftar Derneği'nden örnek hareket - Son Dakika Spor

Trabzonspor Taraftar Derneği'nden örnek hareket

6 saat önce

Trabzonspor tribünlerinde yıllarca yer alan Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği kapandı.

Trabzonspor Taraftar Derneği'nden örnek hareket, System.String[]

Trabzonspor tribünlerinde yıllarca yer alan Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği kapandı.


Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklama yapan Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Savaş Yılmaz, Trabzonspor taraftarlarının daha güçlü organize olabilmesi ve diğer taraftar gruplarına örnek olması amacıyla derneği feshettiklerini belirterek, "Değişen ve gelişen bir Trabzon'a paralel olarak yeni bir stat ve yeni bir anlayışla Akyazı'da yeniden bir beyaz sayfa açan Trabzonspor'umuzun da uzun yıllardan beri süregelen tribün kültüründe artık değişmesi gerektiğini düşünerek yıllardan beri bir çoğunun kuruluşuna ön ayak olduğu dernek ve grupların amacı dışına çıkıp Trabzonspor'umuza artık katkıdan çok zarar verildiğini gördüğümden 2005 yılında o dönemin başkanı Atay Aktuğ'un resmi olun telkiniyle grup birkaç sene sonra bir divan toplantısında yapılan bazı konuşmalar sonucu verdiğim bir röportajda kapatacağımı söylediğim ama o zaman divan başkanı olan Nizamettin Algan tarafından çağrılıp; 'hayır kapatamazsın, o dernek bizim diğerlerine örnek gösterdiğimiz dernek' diyerek kapatılmasını engellediği, yaklaşık 6 yıl önce gördüğüm bazı uygulamalar nedeniyle faaliyetlerini dondurduğumu ilan ettiğim Trabzonspor tribünlerinde de Türkiye'de de birçok ilke imza attığımız, en son flamasını Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun tribünle asıp onla beraber tarih olsun diye bıraktığımız Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği artık Trabzonspor'un tribünlerinde de taraftar yapısında da, yeniliğe, birlik hedefine, şampiyonluk hedefine yeniden güçlü bir şekilde yelken açmış Trabzonspor'un bu döneminde daha çok kenetlenip sevdamızın arkasında itici güç olması gerektiğini her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu gördüğümüzden bu süreçte başka bir örnek olmak hasebiyle geçen hafta itibariyle derneğimizi kapatmış bulunmaktayız" dedi.


Hiç kimsenin kendisini Trabzonpor'un üzerinde görmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:


"Derdi söylediği gibi Trabzonspor olan, diğer dernek gruplarında bu yönden hareket etmelerini grubunu kendi büyük Trabzonspor üzerinde görmemesi gerektiğinin altını çizerek biz hariç şampiyonluğun 80 ilde kutlandığı, sadece bizim şampiyonluğumuzun 81 ilde kutlandığı kökü Trabzon'da olan, dalları bütün Türkiye ve dünyaya yayılan Trabzonspor'un artık camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde yürümesinin elzem olduğunu görüyor, Trabzonspor camiasına ilan ediyoruz." - TRABZON

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a "Bu kadar mı korkuyorsunuz?" göndermesi Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı

Son Dakika Haberleri
22:19 Son dakika transfer haberleri: Kasımpaşa Doğucan Haspolat'ı transfer etti - Son Dakika Spor
22:04 Tahir Büyükakın'dan Merih Demiral'a "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika Spor
22:03 Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor
22:02 Fenerbahçe kupa maçı için Kayseri'ye geldi - Son Dakika Spor
21:55 Altay, sol bek Doğa İşeri'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
21:24 Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı - Son Dakika Spor
20:16 Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 22:24:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor Taraftar Derneği'nden örnek hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]