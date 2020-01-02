Trabzonspor taraftar gruplarından "destek" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor taraftar gruplarından 'destek' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Trabzonspor taraftar gruplarından "destek" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Trabzonspor taraftar grupları, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrılması sonrası yaşanan tartışmalara yönelik bordo-mavili kulübe destek amacıyla ortak bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor taraftar gruplarından

Trabzonspor taraftar grupları, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrılması sonrası yaşanan tartışmalara yönelik bordo-mavili kulübe destek amacıyla ortak bir açıklama yayımladı.

Trabzonlu Gençler, Gurbetçi Gençler, Trabzonspor Taraftarlar Birliği, Çılgınlar, Farozlular, Vakfıkebirliler, Affetmezler ve El Nino taraftar gruplarının ortak yazılı açıklamasında, "Canımızdan çok sevdiğimiz, başarısı için yağmur çamur demeden her türlü fedakarlığı gösterdiğimiz Trabzonspor'u, kişisel çekişmeler, hesaplaşmalar ve siyasi hesapların ortasına çekenleri uyarıyoruz. Bizim tarafımız her zaman Trabzonspor'un yanıdır. Siz de Trabzonspor'un önünde, yanında ve tarafında olun." denildi.

"Camiamızın evladı, hem futbolcu olarak Trabzonspor'umuzun formasını terleten hem de teknik direktör olarak Trabzonspor'umuzun armasını yüceltmeye çalışan Ünal Karaman'ın görevden ayrılmasından sonra, belirli çevrelerin bu konuyu siyaset malzemesi yaptığını görüyoruz." görüşleri paylaşılırken, açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bazı hesaplar tarafından üretilen, başta başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile yönetimi olmak üzere, Sayın Bakanlarımızı da yıpratmayı hedefleyen bu yalan, iftira, hakaret ve hayal ürünü fitne senaryolarına karşı taraftarlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Burada camiamızın dışındaki kirli odakların istedikleri bellidir. Amaç hem siyasi olarak Trabzonspor'umuzu yıpratmak hem de başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile yönetimi arasında kavga çıkartmak ve Trabzonspor'un yalnız, güçsüz, savunmasız kalmasını sağlamaktır. Hayatını bordo-mavili renkler üzerinden şekillendiren renktaşlarımızın hiçbirinin kabul etmeyeceği bu durum karşısında birlik çağrımızı yineliyoruz. Tarafınız Trabzonspor'un yanı olsun. Trabzonspor'umuzu güçsüz, yenik, yalnız ve savunmasız hale getirmek için uğraşanlara karşı bir olalım, birlik olalım."

Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na yönelik sözlerine tepki gösterilerek, "Ünal Karaman'ı ne kadar sevsek, başımızın tacı etsek de Trabzonspor Kulübü Başkanı'na karşı söylediği sözler maksadını aşmıştır. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi de bu durum karşında bir karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'dan bugüne kadar onlarca teknik direktör ve yüzlerce futbolcunun ayrıldığı hatırlatılan açıklama, "Sonsuza dek kalacak olan ve sonsuza dek seveceğimiz tek şey Trabzonspor'un kendisidir. O yüzdendir ki rahmetli kaptanımız Dozer Cemil'in anısına yapılan sezonun ilk yarısını 3. sırada bitiren, özlemini duyduğumuz şampiyonluğa adım adım yaklaşan Trabzonspor'umuzun etrafında kenetlenelim. Başka Trabzonspor yok." cümleleriyle tamamlandı.

Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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