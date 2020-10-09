Trabzonspor Taraftar Token sahipleri, takım otobüsünün tasarımını seçti - Son Dakika

Trabzonspor Taraftar Token sahipleri, takım otobüsünün tasarımını seçti

09.10.2020 19:45
Trabzonspor Taraftar Token sahipleri, takım otobüsünün tasarımını seçti, System.String[]

Trabzonspor'un yeni takım otobüsü tasarımı, taraftarların oylarıyla belli oldu.

Trabzonspor'un yeni takım otobüsü tasarımı, taraftarların oylarıyla belli oldu. Trabzonspor Taraftar Token sahiplerinin gerçekleştirdiği oylama sonuçları belli olurken, 60 bin oyun yüzde 52.69'unu alan 'Bize Her Yer Trabzon' sloganlı otobüs tasarımı birinci oldu.

Trabzonspor'un yeni sezonda kullanacağı otobüsünün tasarımı belli oldu. Trabzonspor Taraftar Token sahiplerinin socios.com üzerinden yapılan oylamayla belirleyeceği tasarım için 60 bin oy kullanıldı. Ağırlıklı olarak bordo renk içeren ve üzerinde 'Bize Her Yer Trabzon' yazan otobüs tasarımı, oyların yüzde 52.69'unu alarak birinci seçildi. 2 gün önce işlem görmeye başlayan Trabzonspor Taraftar Token'larına bordo-mavililer büyük ilgi gösterirken, 1 saatte 500 bin dolar değerinde işlem hacmine erişildi. Bu tokenlara sahip olan taraftarlar, otobüs tasarımının belirlenmesi gibi kulübün alacağı kararlarda söz sahibi olabilecekler. Socios.com Kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus, Türkiye'de gösterilen ilginin önemine dikkat çekerken, futbol ekonomisine de büyük bir katkılarının olacağını ifade etti. Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'un yer aldığı platformda, Avrupa'da ise Juventus, Paris Saint-Germain, Roma, Barcelona ve Atletico Madrid gibi önde gelen ekipler bulunuyor. - İSTANBUL

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor Taraftar Token sahipleri, takım otobüsünün tasarımını seçti - Son Dakika Spor

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