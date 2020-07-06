- Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Bitiş düdüğüyle birlikte Trabzon bayram yerine döndü. Bordo-mavili taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Araçlarıyla birlikte sokaklara inen taraftarlar meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşadı.

TRABZON - Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar sokaklarda galibiyeti coşkuyla kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı

4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım

Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla

Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var