Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı - Son Dakika

Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı

- Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar sokaklarda galibiyeti coşkuyla kutladı.

- Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı

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TRABZON - Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar sokaklarda galibiyeti coşkuyla kutladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Bitiş düdüğüyle birlikte Trabzon bayram yerine döndü. Bordo-mavili taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Araçlarıyla birlikte sokaklara inen taraftarlar meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşadı.

Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 03:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarı Galatasaray galibiyetini kutladı - Son Dakika Spor
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