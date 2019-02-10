Trabzonspor Taraftarı Stada Geldi
22 dakika önce
Trabzonspor taraftarları, Galatasaray ile oynayacakları maç için stada geldi.
Trabzonspor
taraftarları, Galatasaray
ile oynayacakları maç için stada geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da taraftarlar otobüslerle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu
'nda ulaştı. Merter'de toplanan bordo-mavililerin gelişi sırasında herhangi bir olay çıkmadı. Taraftarlar toplam 15 otobüsle stada getirildi. Trabzonsporlu taraftarlar üst araması yapıldıktan sonra stada alındı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:12 Kaynak: İHA
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