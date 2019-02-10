Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Taraftarı Stada Geldi

Trabzonspor Taraftarı Stada Geldi

22 dakika önce

Trabzonspor taraftarları, Galatasaray ile oynayacakları maç için stada geldi.

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Trabzonspor taraftarları, Galatasaray ile oynayacakları maç için stada geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da taraftarlar otobüslerle maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nda ulaştı. Merter'de toplanan bordo-mavililerin gelişi sırasında herhangi bir olay çıkmadı. Taraftarlar toplam 15 otobüsle stada getirildi. Trabzonsporlu taraftarlar üst araması yapıldıktan sonra stada alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:12 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Trabzonspor, Spor
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