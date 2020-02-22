Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı

7 saat önce

Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesinde Vodafone Park'a giriş yaptı.

Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı, System.String[]

Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesinde Vodafone Park'a giriş yaptı.


Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka öncesinde bordo-mavili taraftarlar Vodafone Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında misafir tribün girişine gelen Trabzonspor taraftarı yapılan üst aramaları sonrası tribünlere alındı. - İSTANBUL

Vodafone Park, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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