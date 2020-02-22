Son Dakika › Spor › Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı - Son Dakika Spor
Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı
7 saat önce
Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesinde Vodafone Park'a giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesinde Vodafone Park'a giriş yaptı.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka öncesinde bordo-mavili taraftarlar Vodafone Park'a giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında misafir tribün girişine gelen Trabzonspor taraftarı yapılan üst aramaları sonrası tribünlere alındı. - İSTANBUL
Son Dakika Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı Beşiktaş ve Trabzonspor, Hanau'yu unutmadı