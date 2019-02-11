Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Taraftarı Takımını Coşkuyla Karşıladı

Trabzonspor Taraftarı Takımını Coşkuyla Karşıladı

58 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Trabzon'a dönen bordo-mavili takımı Trabzonspor taraftarı yalnız bırakmadı ve büyük destek gösterdi.

Trabzonspor Taraftarı Takımını Coşkuyla Karşıladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Trabzon'a dönen bordo-mavili takımı Trabzonspor taraftarı yalnız bırakmadı ve büyük destek gösterdi.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Bu zorlu müsabakaya ise hakem kararları damga vurdu. Verdiği veya vermediği kararlar ile Ümit Öztürk, özellikle bordo-mavili camianın büyük tepkisini çekti.

Devre arasında FIFA'dan transfer yasağı alan ve takıma takviye yapamayan, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle de kadro derinliğini kaybeden Trabzonspor'un, Galatasaray karşısında verdiği mücadeleye bordo-mavili taraftarlar da duyarsız kalmadı. Trabzonspor taraftarı, gece yarısı Trabzon'a dönenen takımı havaalanında karşılayarak moral verdi. Bordo-mavili takıma gönül verenler, başta Teknik Direktör Ünal Karaman olmak üzere futbolculara da tek tek sarılarak adeta bağırlarına bastı ve mücadeleden 3 puanla ayrılmış gibi davrandı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:49 Kaynak: İHA

Trabzon, Galatasaray, Trabzonspor, Spor
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