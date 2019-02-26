Trabzonspor Taraftarı Takımını Yalnız Bırakmadı
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar tribündeki yerini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor
'da yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar tribündeki yerini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Finalinde 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda deplasman tribünün yanı sıra kale arkası ve batı tribünlerinde yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:21 Kaynak: İHA
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