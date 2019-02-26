Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Taraftarı Takımını Yalnız Bırakmadı

Trabzonspor Taraftarı Takımını Yalnız Bırakmadı

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar tribündeki yerini aldı.

Trabzonspor Taraftarı Takımını Yalnız Bırakmadı, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar tribündeki yerini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda deplasman tribünün yanı sıra kale arkası ve batı tribünlerinde yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:21 Kaynak: İHA

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