Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı

7 saat önce

Korona virüsü nedeniyle liglerde maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmesinin ardından Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı, System.String[]

Korona virüsü nedeniyle liglerde maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmesinin ardından Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.


Trabzonsporlu taraftarlar, ligin 26. haftasında oynayacakları M. Başakşehir karşılaşması öncesinde takımını yalnız bırakmamak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplandı. Tesislerin girişinden, çıkışına kadar olan bölümde uzun bir koridor oluşturan taraftarlar meşaleler yakarak takımlarını Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'na uğurladı. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:48 Kaynak: İHA
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