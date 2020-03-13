Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmayacak

Süper Lig'de maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Trabzonspor taraftarlarda takımlarını yalnız bırakmamak için organizasyon hazırlanıyor.



Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maç öncesi saat 13.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanmaya hazırlanıyor. Sosyal medyadan organize olmayı hedefleyen taraftarlar, şampiyonluğa giden takımlarını yalnız bırakmak istemiyor. Taraftarlar, forma ve meşalelerle takıma maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'na kadar eşlik etmeyi planlıyor. - TRABZON