Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmayacak - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmayacak

6 saat önce

Süper Lig'de maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Trabzonspor taraftarlarda takımlarını yalnız bırakmamak için organizasyon hazırlanıyor.

Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmayacak, System.String[]

Süper Lig'de maçların nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Trabzonspor taraftarlarda takımlarını yalnız bırakmamak için organizasyon hazırlanıyor.


Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maç öncesi saat 13.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanmaya hazırlanıyor. Sosyal medyadan organize olmayı hedefleyen taraftarlar, şampiyonluğa giden takımlarını yalnız bırakmak istemiyor. Taraftarlar, forma ve meşalelerle takıma maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'na kadar eşlik etmeyi planlıyor. - TRABZON

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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