Trabzonspor taraftarından anlamlı destek

Trabzonsporlu taraftarlar ile birlikte sosyal medya fenomeni Köksal Baba, minik öğrencilere bordo-mavili forma ile birlikte çeşitli hediyeler verdiler.



Bordo-mavili taraftarlar Trabzonspor sevgisini aşılamak üzere sosyal projelere devam ediyor. Süleyman Köse öncülüğünde Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medya fenomeni Köksal Baba ile birlikte Araklı Değirmencik İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere Trabzonspor forması ve çeşitli hediyeler verdi. - TRABZON