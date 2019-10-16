Son Dakika Haberleri: Trabzonspor taraftarından anlamlı destek
Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarından anlamlı destek

Trabzonspor taraftarından anlamlı destek

8 dakika önce

Trabzonsporlu taraftarlar ile birlikte sosyal medya fenomeni Köksal Baba, minik öğrencilere bordo-mavili forma ile birlikte çeşitli hediyeler verdiler.

Trabzonspor taraftarından anlamlı destek, System.String[]

Trabzonsporlu taraftarlar ile birlikte sosyal medya fenomeni Köksal Baba, minik öğrencilere bordo-mavili forma ile birlikte çeşitli hediyeler verdiler.


Bordo-mavili taraftarlar Trabzonspor sevgisini aşılamak üzere sosyal projelere devam ediyor. Süleyman Köse öncülüğünde Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medya fenomeni Köksal Baba ile birlikte Araklı Değirmencik İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere Trabzonspor forması ve çeşitli hediyeler verdi. - TRABZON

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
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