Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor

Galatasaray fotoğrafçısı Fotoarena'nın haberine göre; Trabzonsporlu taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'nun moralini bozacak Marcao tezahüratları yaptı.
Bir grup taraftar ısınma esnasında Kerem'e doğru, "Kaç Kerem, Marcao geliyor" tezahüratı yaptı. Bunun üzerine genç futbolcunun moralinin çok bozulduğu belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ilk yarısında Halil, Emre Kılınç ve Morutan ile birlikte Trabzonspor defansının başını ağrıttı. Emre ve Morutan'ın oyundan alınması, Kerem'in de performansını olumsuz etkiledi.
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